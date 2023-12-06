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20:40, 6 декабря 2023Наука и техника

Названы сроки госиспытаний САУ «Лотос»

ТАСС: госиспытания САУ «Лотос» состоятся весной 2024 года

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Государственные испытания новейшей российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Лотос» состоятся весной 2024 года. Соответствующие сроки ТАСС назвал информированный источник.

«Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года», — сказал собеседник.

По его словам, перенос сроков госиспытаний с осени 2023 года на весну 2024-го объясняется необходимостью доработки башни.

В августе временный генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко сообщил, что артиллерийское орудие «Лотос», разрабатываемое для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, в ходе испытаний поразило цели шквальным огнем.

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      Иван Потапов
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