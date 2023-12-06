Названы сроки госиспытаний САУ «Лотос»

ТАСС: госиспытания САУ «Лотос» состоятся весной 2024 года

Государственные испытания новейшей российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Лотос» состоятся весной 2024 года. Соответствующие сроки ТАСС назвал информированный источник.

«Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года», — сказал собеседник.

По его словам, перенос сроков госиспытаний с осени 2023 года на весну 2024-го объясняется необходимостью доработки башни.

В августе временный генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко сообщил, что артиллерийское орудие «Лотос», разрабатываемое для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, в ходе испытаний поразило цели шквальным огнем.