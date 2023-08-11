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10:06, 11 августа 2023Наука и техника

Российский «Лотос» на испытаниях поразил цели шквальным огнем

ЦНИИточмаш: арторудие «Лотос» на испытаниях поразило цели шквальным огнем

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Артиллерийское орудие «Лотос», разрабатываемое для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, в ходе испытаний поразило цели шквальным огнем. Об этом РИА Новости сообщил временный генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко.

«В ходе стрельбовых испытаний проводились такие проверки, как на максимальную дальность стрельбы, реализация режима стрельбы по маневренно-огневой схеме, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет" и так далее», — сказал он.

В феврале прошлого года ТАСС со ссылкой на «Ростех» сообщил, что предварительные испытания авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое разрабатывают для ВДВ, завершат в 2022-м.

В январе 2019 года ЦНИИточмаш впервые показал фотографию «Лотоса».

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    Иван Потапов
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