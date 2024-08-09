Певица Цыганова сравнила с насекомыми уехавших из России артистов

Певица Виктория Цыганова сравнила с насекомыми уехавших из России артистов. Ее слова приводит aif.ru.

Артистка заявила, что осуждает «глумящихся над Россией» звезд. «Впрочем, ничего нового лично я не узнала — я же слышала, что говорилось о России этими людьми за кулисами. Это люди с двойным дном. У них нет принципов, нет идей», — отметила она.

Цыганова и ее супруг, продюсер Вадим Цыганов, пояснили, что не против критики своей страны. Однако это не имеет ничего общего с высказываниями звезд, «кроющих» родину. «Мы говорим: в России очень плохо живется пенсионерам. У Вики вон пенсия 10 тысяч рублей — это же смешно. И зарплаты у людей минимальные. Поэтому народу сложно. Проблем много. Но, когда мы говорим это, мы хотим помочь своей стране», — отметила звездная чета.

Ранее Цыганова отреагировала на запрет въезжать на Украину.