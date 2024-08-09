Власти Молдавии захотели отменить социальные выплаты в Гагаузии

Гуцул: власти Молдавии через суд захотели отменить социальные выплаты в Гагаузии

Власти Молдавии через суд захотели отменить для жителей Гагаузии социальные выплаты, которые осуществляются через российский Промсвязьбанк. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

Она написала, что центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии пытаются через суд отменить соглашение гагаузских властей с Промсвязьбанком. Благодаря ему более 30 тысяч бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере 2 тысячи леев (около 10 тысяч рублей).

По ее словам, подобные действия властей Молдавии объясняются попыткой задушить неудобную социальную программу. Она добавила, что в Гагаузии деньги для бюджетников распределяются между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплат гонораров всевозможных аудиторов. Жители республики видят это и начинают задавать вопросы о том, куда тратятся те колоссальные средства, которые регулярно выделяет Молдове ЕС.

Ранее в Гагаузии заявили о колоссальном давлении со стороны Кишинева. Первый заместитель главы региона Илья Узун заявил, что президент республики Майя Санду пытается опозорить, унизить и запугать Евгению Гуцул через подконтрольные суды.