Власти отреагировали на призывы в сети покидать Липецк

Губернатор Липецкой области Артамонов назвал призывы покидать Липецк фейковыми

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал призывы покидать Липецк, публикуемые в социальных сетях и мессенджерах, фейковыми. Заявление представителя власти доступно в его Telegram-канале.

В сети распространяются призывы в адрес жителей Липецка покинуть город из-за массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

«Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку», — отреагировал Артамонов на призывы покидать Липецк, распространяемые в сети. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. «Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — добавил политик.

В действительности часть жителей Липецкой области начали эвакуировать в 4 утра 9 августа после массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область и детонации взрывоопасных объектов. Из домов вывезли жителей четырех населенных пунктов: села Копцевы хутора, деревень Федоровка, Яковлевка, Тынковка, в зону эвакуации попали 416 домовладений. Липецк в этот список не вошел.

Спустя несколько часов жителям Липецкой области, которых эвакуировали из домов из-за атаки со стороны ВСУ, разрешили возвращаться домой.

Информация о необходимости эвакуации жителей Липецка не получила широкого распространения в средствах массовой информации. Сообщения об этом публикуются в соцсетях и Telegram-каналах. Крупнейшие российские СМИ приводят комментарий губернатор Липецкой области с опровержением данной информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»