Эвакуированным из-за атаки ВСУ жителям Липецкой области разрешили возвращаться домой

Жителям Липецкой области разрешили возвращаться домой после атаки ВСУ

Жителям Липецкой области, которых эвакуировали из домов из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрешили возвращаться домой. Для этого организовали работу транспорта, сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

Власти заверили, что жители региона, которым пришлось на время покинуть свои дома, обеспечены питанием и спальными местами. Губернатор Игорь Артамонов посетил пункт временного размешения в Копцевых Хуторах.

Часть жителей Липецкой области начали эвакуировать после массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область и детонации взрывоопасных объектов. Из домов вывезли жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

По информации Минобороны, над Липецкой областью перехватили 19 дронов. Пострадали, по последним данным, девять человек. Из-за ситуации в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС, а в регионе отменили все развлекательные мероприятия.