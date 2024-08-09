В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

Липецкий губернатор Артамонов заявил об отмене развлекательных мероприятий

В Липецкой области после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменили все развлекательные мероприятия. Об этом написал глава российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область», — написал губернатор.

Он заверил, что спортивные и семейные мероприятия в Липецкой области не отменяются, однако они будут проходить с обеспечением повышенных мер безопасности.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся массированной атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных объектов. Пострадали, по последним данным, девять человек.

По информации Минобороны, над Липецкой областью перехватили 19 дронов. Из-за ситуации в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Из части населенных пунктов эвакуировали жителей. В зону эвакуации попали 416 домовладений.