Число пострадавших при массированной атаке ВСУ на Липецкую область возросло

Липецкий губернатор Артамонов: при атаке ВСУ на регион пострадали 9 человек

Число тех, кто пострадал при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область, возросло до 9 человек. Об этом написал глава российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

До этого сообщалось о шести пострадавших — им, как отчитывались власти, оказывают помощь в больницах Липецка.

«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал губернатор.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся массированной атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных объектов. Из-за ситуации в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Из части населенных пунктов эвакуировали жителей. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

По данным Минобороны, над Липецкой областью перехватили 19 дронов. Всего в ночь на 9 августа над семи регионами России сбили 75 беспилотников. В Черном море, помимо этого, уничтожили семь морских беспилотников.