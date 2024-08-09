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08:31, 9 августа 2024Россия

Число пострадавших при массированной атаке ВСУ на Липецкую область возросло

Липецкий губернатор Артамонов: при атаке ВСУ на регион пострадали 9 человек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число тех, кто пострадал при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область, возросло до 9 человек. Об этом написал глава российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

До этого сообщалось о шести пострадавших — им, как отчитывались власти, оказывают помощь в больницах Липецка.

«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал губернатор.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся массированной атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных объектов. Из-за ситуации в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Из части населенных пунктов эвакуировали жителей. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

По данным Минобороны, над Липецкой областью перехватили 19 дронов. Всего в ночь на 9 августа над семи регионами России сбили 75 беспилотников. В Черном море, помимо этого, уничтожили семь морских беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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