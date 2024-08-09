Врачи назвали снижающий риск рака напиток

Врач Продеус заявил, что матча снижает риск рака простаты и мочевого пузыря

Иммунолог Андрей Продеус заявил, что матча снижает риск развития рака простаты и мочевого пузыря. Выпуск, в котором врач назвал пользу напитка, доступен на сайте телеканала.

Медик рассказал, что матча содержит большое количество веществ катехинов. «Катехины не дают раковым клеткам развиваться, а их там в три раза больше, чем в зеленом чае, и в 24 раза больше, чем в черном», — отметил Продеус. В частности, по словам специалиста, употребление матчи снижает риск возникновения рака простаты и рака мочевого пузыря.

Помимо этого, офтальмолог Михаил Коновалов сообщил, что употребление матчи благодаря высокому содержанию в напитке катехинов положительно влияет на здоровье глаз. «Те же самые катехины являются мощными антиоксидантами», — заключил врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников заявил, что зеленый чай снижает риск развития рака шейки матки и рака простаты. При этом он подчеркнул, что зеленый чай противопоказан при химиотерапии, так как может снижать ее эффективность.