Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:31, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданную пользу кофе и чая

Фото: Massimo Rinaldi / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил россиянам напитки, употребление которых снижает риск развития онкологических заболеваний, и включил в их число кофе и зеленый чай. Выпуск передачи, в котором доктор назвал неожиданную пользу этих напитков, доступен на платформе «Смотрим».

«Кофе и чай обладают достаточно выраженным противораковым действием», — заявил Мясников. В частности, кофе предотвращает рак печени, отметил специалист. «Если вы спрашиваете о пользе для печени как предотвратителя рака — польза четырех-пяти чашек в день является практически доказанной», — объяснил он.

Медик также рассказал о противораковых свойствах употребления зеленого чая. По его словам, напиток снижает риск развития рака шейки матки и рака простаты. «Китайские и японские авторы считают это доказанным, у них это не вызывает сомнений», — добавил он. При этом он подчеркнул, что зеленый чай противопоказан при химиотерапии, так как может снижать ее действие.

Ранее Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов специалист назвал интерферон.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В СКР рассказали о расследовании катастрофы самолета Пригожина

    Назван простой способ быстро похудеть в талии на пять сантиметров

    Полиция задержала порезавшего шины 75 легковых машин россиянина

    На Милан обрушилась рекордная жара

    Экс-солистка «Блестящих» показала роскошный ремонт

    Подросток вступил в схватку с медведем и спас отца от растерзания

    Известная певица снялась с небритыми подмышками для глянца

    Генерал ВСУ назвал напряженной обстановку на восточном направлении

    Число отравившихся шаурмой и курицей в Москве выросло

    Россиянин натравил на полицейских собаку и угрожал оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости