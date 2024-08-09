Ставшая матерью в 38 лет Задорожная раскрыла пол и имя ребенка

Актриса Анастасия Задорожная сообщила, что родила дочь

Актриса Анастасия Задорожная, которая впервые стала матерью в 38 лет, раскрыла пол и имя ребенка. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась видео, на котором она укачивает ребенка на берегу океана. «Надеюсь, шум океана вы полюбите так же, как и я, Александра Владимировна», — подписала она пост, тем самым сообщив, что у нее родилась дочь.

О том, что Задорожная родила первенца, стало известно в начале августа. Она рассказала о радостном событии подписчикам в соцсетях. Поклонники похвалили звезду в комментариях.