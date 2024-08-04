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10:45, 4 августа 2024Культура

Задорожная впервые стала матерью в 38 лет

Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет

Фото: @stasya_ru

Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет, пишет Life.ru.

Она рассказала о радостном событии подписчикам в соцсетях. «Привет», — подписала актриса снимок с крошечной детской ручкой.

До этого Задорожная поделилась фотографиями в интересном положении. На кадрах она предстала полуобнаженной.

38-летняя артистка позировала перед камерой, стоя с распущенными волосами у стены. При этом Задорожная прикрыла голое тело прозрачной тканью и придерживала рукой округлившийся живот.

Поклонники похвалили звезду в комментариях.

В июле российская топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери снялась голой во время отдыха на Мальдивах.

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      Анна Щербакова
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