Задорожная впервые стала матерью в 38 лет

Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет

Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет, пишет Life.ru.

Она рассказала о радостном событии подписчикам в соцсетях. «Привет», — подписала актриса снимок с крошечной детской ручкой.

До этого Задорожная поделилась фотографиями в интересном положении. На кадрах она предстала полуобнаженной.

38-летняя артистка позировала перед камерой, стоя с распущенными волосами у стены. При этом Задорожная прикрыла голое тело прозрачной тканью и придерживала рукой округлившийся живот.

Поклонники похвалили звезду в комментариях.

В июле российская топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери снялась голой во время отдыха на Мальдивах.