Женщина нарушила привычный план и выиграла в лотерее четыре миллиона рублей

Женщина из США изменила привычке и разбогатела на четыре миллиона рублей

Жительница штата Мэриленд, США, внезапно нарушила привычный план покупки лотерейных билетов и разбогатела на 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Женщина рассказала, что уже давно участвует в лотереях, следуя конкретной схеме. Когда-то она выбрала четыре магазина, которые стала чередовать, каждый день покупая в одном из них по билету.

Будущая победительница изменила привычке, когда ей пришлось сделать незапланированную остановку. Она зашла в магазин и решила приобрести несколько скретч-билетов. «Я уже собиралась уходить, когда заметила в сумочке две долларовые купюры», — рассказала она. Их женщина и потратила на счастливый билет.

«Все действительно свелось к этим двум решениям, принятым за доли секунды. Это безумие», — поделилась впечатлениями счастливица. В первую очередь ее призовые деньги пойдут на оплату накопившихся счетов, оставшуюся часть же она потратит на «что-то веселое».

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, разбогател на 200 тысяч долларов, вдохновившись предсказанием из китайского печенья. Он купил лотерейный билет, получив указание «не упустить шанс выиграть что-то крупное».