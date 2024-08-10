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19:14, 10 августа 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины, ей заявлен протест

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей заявлен решительный протест. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

На такой шаг Белоруссия пошла после инцидента с украинскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Минск потребовал принять меры для исключения в будущем подобных инцидентов. Тимуш предупредили об ответе Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко рассказал, что вечером 9 августа силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность. Целей было около десятка, на их перехват вылетели самолеты и вертолет.

Учитывая сложившуюся обстановку, он поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. По поручению Лукашенко к белорусско-украинской границе выдвинулись реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Ранее белорусский лидер также успокоил граждан, заявив, что у Белоруссии есть чем ответить тем, кто против нее «натопырится».

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      Алина Гончарова
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