Глава Белоруссии Лукашенко приказал усилить войска у границ с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух тактических направлениях на границе с Украиной. Это стало ответом на вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство республики.

Как рассказал Лукашенко, вечером 9 августа над территорией Белоруссии могли быть сбиты летевшие с Украины ударные беспилотники. Силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность. Лукашенко добавил, что целей было около десятка, на их перехват вылетели самолеты и вертолет.

«Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях», — заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он также указал на совершенную в отношении республики провокацию.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

К границе выдвинулись «Искандеры» и реактивные системы «Полонез»

По поручению Лукашенко к белорусско-украинской границе выдвинулись реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Как подчеркнул министр обороны, задачи на совершение маршей получили воинские части сил специальных операций и сухопутных войск. Осуществлено наращивание сил и средств зенитных ракетных, радиотехнических войск и авиации.

Мы внимательно следим за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения Виктор Хренин министр обороны Белоруссии

Лукашенко пообещал ответ на провокации

Он уточнил, что сбитые под Ярославлем беспилотные летательные аппараты летели с Украины через Белоруссию. Часть дронов была уничтожена над территорией страны, информацию об остальных военные передали России. Как сообщил Лукашенко со ссылкой на российский Генштаб и командующего этим направлением российской ПВО, оставшиеся цели сбили под Ярославлем. При этом первым направлением полета дронов, по словам белорусского лидера, был Смоленск, однако затем БПЛА изменили траекторию полета.

Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся Александр Лукашенко президент Белоруссии

По словам Лукашенко, это показывает, что Киев не готов к миру и продолжает эскалацию напряженности. Он добавил, что происходящее лишний раз доказывает необходимость того, чтобы «на земле трудиться не покладая рук и давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать происходящего сегодня на Украине».

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но не желает ее

Президент призывал не верить тем, кто говорит, что страна «хочет воевать». Белоруссия «готовится к войне», но не желает ее, пояснил он. «"Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал», — сказал Лукашенко. Он сообщил, что в стране ведется подготовка подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

Кроме того, белорусский лидер успокоил граждан, заявив, что у Белоруссии есть чем ответить тем, кто против нее «натопырится». Он призвал жителей страны не переживать излишне по поводу возможных боевых действий и пообещал, что если будет «какое-то обострение», то он «задолго» проинформирует об этом население страны.