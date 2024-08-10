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14:05, 10 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии «Искандеры» и реактивные системы «Полонез» выдвинулись к границе с Украиной

В Белоруссии к границе с Украиной выдвинулись «Искандеры» и «Полонез»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Белоруссии реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» выдвинулись к границе с Украиной. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на министра обороны страны Виктора Хренина.

Также, по его словам, задачи на совершение маршей получили воинские части сил специальных операций и сухопутных войск. Они усилят группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Такое указание было отдано президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее он заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России, после чего пообещал не оставить без ответа провокации Украины.

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