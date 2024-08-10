В Белоруссии «Искандеры» и реактивные системы «Полонез» выдвинулись к границе с Украиной

В Белоруссии реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» выдвинулись к границе с Украиной. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на министра обороны страны Виктора Хренина.
Также, по его словам, задачи на совершение маршей получили воинские части сил специальных операций и сухопутных войск. Они усилят группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Такое указание было отдано президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее он заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России, после чего пообещал не оставить без ответа провокации Украины.