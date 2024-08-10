Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:05, 10 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины

Лукашенко: Киев проинформировали, что любые провокации не останутся без ответа

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск в связи с обнаружением в воздушном пространстве беспилотников пообещал украинской стороне неизбежный ответ на провокации. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — сказал он, отметив, что дал поручения военным провести мероприятия для обеспечения безопасности государства.

Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России. Он уточнил, что Москве была передана информация о воздушных целях, сбитых под Ярославлем.

Ранее президент Белоруссии призвал жителей страны не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. По его словам, у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», а украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава подмосковного города задержан по подозрению в коррупции

      ВС РФ нанесли ракетный удар по наемникам на окраине Суджи

      Белгородская полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

      Европу обвинили в возрождении нацизма

      США запланировали выделить Израилю средства на вооружения

      Лукашенко пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины

      Установлен рекорд в марафонском беге на Олимпиаде-2024

      Минск передал Москве информацию о сбитых под Ярославлем воздушных целях с Украины

      Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

      В ВСУ заявили об участии в боях в Курской области бывших осужденных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше