Лукашенко пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины

Лукашенко: Киев проинформировали, что любые провокации не останутся без ответа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск в связи с обнаружением в воздушном пространстве беспилотников пообещал украинской стороне неизбежный ответ на провокации. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — сказал он, отметив, что дал поручения военным провести мероприятия для обеспечения безопасности государства.

Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России. Он уточнил, что Москве была передана информация о воздушных целях, сбитых под Ярославлем.

Ранее президент Белоруссии призвал жителей страны не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. По его словам, у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», а украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может».