Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух тактических направлениях. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин, сообщает БелТА.
По словам министра, речь идет о группировках войск на Гомельском и Мозырском направлениях. Оба района расположены на юго-востоке Белоруссии и граничат с Сумской областью Украины и с Брянской областью России.
«Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы», — заявил министр.
Ранее в этот же день Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией Белоруссии были замечены и уничтожены воздушные объекты со стороны Украины. Глава республики назвал подобные действия провокацией и пообещал ответить на них.