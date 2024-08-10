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13:50, 10 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух тактических направлениях

Фото: BelTA / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух тактических направлениях. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин, сообщает БелТА.

По словам министра, речь идет о группировках войск на Гомельском и Мозырском направлениях. Оба района расположены на юго-востоке Белоруссии и граничат с Сумской областью Украины и с Брянской областью России.

«Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы», — заявил министр.

Ранее в этот же день Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией Белоруссии были замечены и уничтожены воздушные объекты со стороны Украины. Глава республики назвал подобные действия провокацией и пообещал ответить на них.

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      Екатерина Улитина
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