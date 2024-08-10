Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в ДНР

Лебедев: минимум пять ударов были нанесены по военным объектам ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли минимум пять ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске и Краматорске Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что удары были нанесены около шести утра. В частности, в Краматорске под удар попал склад. В результате, предположительно, повреждена установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, подчеркнул Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что ВСУ несут большие потери в Курской области. При этом пехота, танки и военная техника «не особо возобновляются».

