Сборная Китая с российским тренером взяла золото ОИ в художественной гимнастике

Сборная Китая с тренером Близнюк взяла золото ОИ в художественной гимнастике

Сборная Китая по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Китайские спортсменки за два упражнения получили 69,800 балла. Второе место с 68,850 балла заняли гимнастки из Израиля. Тройку сильнейших замкнули итальянки, которые получили от судей 68,100 балла.

С 2022 года команду Китая в групповом многоборье тренирует россиянка Анастасия Близнюк. В качестве спортсменки она дважды побеждала на Олимпиаде в составе сборной России в этом виде программы.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. В художественной гимнастике россиянки на нынешних Играх не выступали.