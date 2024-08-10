Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

Гладков: три мирных жителя пострадали во время удара ВСУ по Шебекино

Три мирных жителя пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинские войска вновь нанесли удары по Шебекино. «По предварительной информации, пострадали три мирных жителя», — написал глава региона.

Он добавил, что мужчину с осколочным ранением груди и женщину с осколочным ранением ноги доставляют в больницу. Еще одному пострадавшему с баротравмой медицинская помощь оказана на месте.

Ранее четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. В ночь на пятницу, 9 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 26 беспилотников.