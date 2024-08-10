Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 10 августа 2024Бывший СССР

Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

Гладков: три мирных жителя пострадали во время удара ВСУ по Шебекино

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Три мирных жителя пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинские войска вновь нанесли удары по Шебекино. «По предварительной информации, пострадали три мирных жителя», — написал глава региона.

Он добавил, что мужчину с осколочным ранением груди и женщину с осколочным ранением ноги доставляют в больницу. Еще одному пострадавшему с баротравмой медицинская помощь оказана на месте.

Ранее четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. В ночь на пятницу, 9 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 26 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков». Галкин обратился к российским артистам на фоне боев в Курской области

      Правительство пообещало отремонтировать восемь тысяч километров дорог в Мариуполе

      В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

      Жительница Донецка рассказала о помощи пострадавшей от обстрела ВСУ семье

      Старовойт рассказал об основной задаче в Курской области

      Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта

      В Госдуме назвали критику артистов Галкиным попыткой отвлечь внимание

      Глава Белгородской области подтвердил заход ВСУ в одно из сел и захват двух жителей

      Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

      Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше