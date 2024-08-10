В Белоруссии рассказали о компонентах из стран НАТО в сбитых беспилотниках

«Беларусь 1»: в сбитых украинских дронах были компоненты из стран НАТО

В обломках сбитых украинских беспилотников нашли компоненты, изготовленные в странах НАТО, сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

В частности, в ходе исследования обломков обнаружили активную многочастотную антенну американского производства и бельгийскую навигационную систему. В эфире канала заявили, что «предположительно, сбитые беспилотники собирали совместно с натовскими инженерами».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении нескольких воздушных целей с Украины над территорией республики.

МИД страны вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей был заявлен решительный протест. Минск потребовал принять меры для исключения в будущем подобных инцидентов. Тимуш предупредили об ответе Белоруссии.