В Белоруссии рассказали о компонентах из стран НАТО в сбитых беспилотниках

В обломках сбитых украинских беспилотников нашли компоненты, изготовленные в странах НАТО, сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».
В частности, в ходе исследования обломков обнаружили активную многочастотную антенну американского производства и бельгийскую навигационную систему. В эфире канала заявили, что «предположительно, сбитые беспилотники собирали совместно с натовскими инженерами».
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении нескольких воздушных целей с Украины над территорией республики.
МИД страны вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей был заявлен решительный протест. Минск потребовал принять меры для исключения в будущем подобных инцидентов. Тимуш предупредили об ответе Белоруссии.