В России оценили перспективы добычи марганца в Запорожье

Советник главы Роснедр: Запорожье может обеспечить Россию марганцем

Больше-Токмакское месторождение, расположенное в Запорожье, в перспективе могло бы полностью обеспечить все потребности России в марганцевом сырье. С такой оценкой выступил советник главы Роснедр Дмитрий Олейник, сообщает РИА Новости.

«Если говорить о планах, то в первую очередь хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 миллиарда тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем», — сказал Олейник.

В июне Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций, вводимых из-за специальной военной операции, запретил поставки в Россию марганцевых руд, которые, по данным Брюсселя, способствуют укреплению промышленного потенциала РФ.

В настоящее время Россия практически полностью обеспечивает свои потребности в марганцевом сырье за счет импорта.