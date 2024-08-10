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19:55, 10 августа 2024Россия

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил о 14 раненых из-за обстрела города

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Приходько заявил, что украинские военные обстреляли мирный жилой массив в Горловке. «Прицельный удар ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»). 14 раненых», — уточнил глава города.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске в ДНР. Он отметил, что удары были нанесены около шести утра. В частности, в Краматорске под удар попал склад. В результате, предположительно, повреждена установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, подчеркнул Лебедев.

До этого координатор николаевского подполья сообщил, что ВСУ несут большие потери в Курской области. При этом пехота, танки и военная техника «не особо возобновляются».

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      Олег Давыдов
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