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21:38, 10 августа 2024Бывший СССР

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб один человек

Пушилин: один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Один мирный житель погиб, еще двое были ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Кировском районе города при обстреле со стороны Украины с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1953 года рождения.

«Ранена женщина 1952 года рождения (состояние средней степени тяжести)», — указал он.

22 июля в Донецке прогремели четыре взрыва, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Она сбила две цели.

14 июля стало известно о попадании ракет ВСУ в жилой дом в частном секторе в Донецке.

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      Марина Совина
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