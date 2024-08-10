В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб один человек

Пушилин: один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Донецка

Один мирный житель погиб, еще двое были ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Кировском районе города при обстреле со стороны Украины с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1953 года рождения.

«Ранена женщина 1952 года рождения (состояние средней степени тяжести)», — указал он.

22 июля в Донецке прогремели четыре взрыва, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Она сбила две цели.

14 июля стало известно о попадании ракет ВСУ в жилой дом в частном секторе в Донецке.