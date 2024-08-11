Над российским регионом уничтожили более 10 украинских беспилотников

Гусев: в Воронежской области уничтожили более 10 украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали более 10 украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, были уничтожены дроны самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

«Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе сохраняется», — подчеркнул политик.

Ранее в небе над Воронежем прогремели взрывы. Кроме того, жители города увидели вспышку в небе. В Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников.