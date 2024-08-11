В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) всегда наготове.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранним утром в среду, 7 августа, атаковали Воронеж при помощи беспилотников. В результате был поврежден фасад многоэтажного дома на улице Березовая Роща. Кроме того, обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте, из-за чего оказались выбиты стекла в помещениях многоквартирного дома и разбиты несколько стоявших рядом автомобилей.