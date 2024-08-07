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09:51, 7 августа 2024Россия

ВСУ атаковали жилой дом в Воронеже с помощью беспилотников. Бомбы были начинены железными шариками

Атаковавшие Воронеж БПЛА ВСУ были начинены поражающими элементами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранним утром в среду, 7 августа, атаковали Воронеж при помощи беспилотников. В результате был поврежден фасад многоэтажного дома на улице Березовая Роща. По сообщению губернатора приграничного российского региона Александра Гусева, были повреждены верхние этажи здания.

Кроме того, обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте, из-за чего оказались выбиты стекла в помещениях многоквартирного дома и разбиты несколько стоявших рядом автомобилей. По данным Shot, атаковавшие российский регион беспилотники были начинены поражающими элементами. Местные жители обнаружили маленькие железные шарики, которые были разбросаны рядом с местом происшествия.

По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать. Губернатор также попросил местных жителей не трогать обломки дронов — при их обнаружении следует обращаться по номеру 112.

Кадр: Telegram-канал Shot

Беспилотники ВСУ атаковали многоэтажку в другом приграничном регионе

В этот день два дрона ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из них влетел в окно квартиры, повредив остекление. Падение второго дрона вызвало пожар в той же квартире. В результате никто не пострадал.

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На данный момент огонь удалось ликвидировать. «В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир», — указал Гладков.

Как сообщили в российском Минобороны, в ночь 7 августа ВСУ пытались атаковать сразу четыре региона России более чем 10 беспилотниками. Четыре украинских дрона были перехвачены и уничтожены над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Воронежской областью и еще два — над Ростовской областью.

ВСУ начали применять новую тактику нападения на россиян

Как сообщает Mash, ВСУ теперь используют новую тактику нападения на мирных российских жителей с помощью дронов-камикадзе. Украина ударяет беспилотниками по жилым домам, магазинам, остановкам и автомобилям по два раза. Это позволяет нанести максимальный урон.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Уточняется, что таким образом второй запущенный дрон может залететь в здание после того, как его предшественник врезался в него и пробил дыру. Аналогичную тактику украинская армия уже использовала этим летом. В частности, похожим способом в начале августа был атакован жилой дом в Белгородской области и другие объекты.

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      Анастасия Алимпиева
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