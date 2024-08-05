«Мы можем достичь Белгорода, но не дальше». Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами по России

Представитель ВСУ Саранцев: бить ракетами Запад разрешил только по Белгороду

Представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что Запад якобы разрешил украинской армии бить американскими ракетами по территории России, но не дальше Белгорода.

Испанская газета El Pais, которой об этом рассказал Саранцев, отметила, что ВСУ якобы уже начали применять ракеты, переданные им США, для ударов по целям на территории России, но на ограниченной дальности.

У нас нет разрешения стрелять далеко. Мы можем достичь Белгорода, но не дальше Виталий Саранцев представитель группировки ВСУ «Харьков»

В Совфеде призвали проверить слова Саранцева

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин посчитал, что слова об одобрении Западом ударов ракетами США по Белгороду надо проверить.

«Относиться к таким заявлениям надо после того, как мы их проверим. У нас есть соответствующие видеовозможности, надо проверить аутентичность и смысловую составляющую подобных заявлений. Со стороны представителей нынешней Киевской власти звучат иногда взаимоисключающие заявления. Если такое разрешение было дано, оно потребует жесткого практичного ответа с нашей стороны, это очевидно. Но это надо проверять, потому что верить на слово нельзя, все нуждается в проверке», — сказал сенатор.

Пентагон ранее утверждал, что не разрешал ВСУ бить по территории России своими ракетами

В июле заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться. «Прямо сейчас мы не санкционируем применение [ракет] ATACMS для глубоких ударов... по России», — сказала она.

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также говорил, что Белый дом не намерен пересматривать позицию по ударам ВСУ вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства. «У нас здравая политика в отношении ударов через границу (...), мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России», — рассказал он.

Позднее Салливан допустил пересмотр позиции. «Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить удары», — уточнял он. Однако, по словам советника американского лидера, Вашингтон пока не поменял позицию по этому вопросу.

Киев неоднократно жаловался на запрет на удары по России

Ранее высшее руководство Украины неоднократно указывало, что запрет на удары по территории России западным оружием «ограничивает ВСУ». Президент Владимир Зеленский даже якобы требовал от Джо Байдена снять все ограничения, «чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России».

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

В июле он сообщал, что Украина «добилась прогресса» в вопросе использования западного оружия для ударов по России, и даже заявлял, что Великобритания якобы дала Киеву разрешение использовать для этого свои дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Однако Минобороны Соединенного Королевства было вынуждено выступить с отдельным уточняющим заявлением, что Лондон не давал Украине такого разрешения. «Британия вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для [нового премьер-министра Великобритании] сэра Кира Стармера», — уточняли в ведомстве.