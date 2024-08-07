Дрон ВСУ повредил многоэтажку в российском регионе

Воронежский губернатор Гусев: дрон ВСУ повредил фасад жилой многоэтажки

В Воронежской области в результате попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался поврежден фасад многоэтажного дома на улице Березовая Роща. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже», — отчитался глава региона.

По его данным, в результате падения обломков второго дрона оказались выбиты стекла в помещениях многоквартирного дома, повреждения также получили находящиеся на проспекте автомобили.

Никто, предварительно, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, которые уточняют последствия попытки атаки ВСУ. Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков дронов нужно обращаться по номеру 112, подчеркнув, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Рано утром в среду, 7 августа, жители сообщили о громких звуках взрывов в Воронеже. В регионе тогда объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Гусев призывал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями правительства области и МЧС России.