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06:57, 7 августа 2024Россия

Очевидцы сообщили о громких взрывах над российским городом

Mash: жители Воронежа сообщили о громких звуках взрывов над городом

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / Global Look Press

Очевидцы сообщили о громких звуках взрывов над Воронежем. Об этом птщеь Mash в Telegram-канале.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над городом. Это произошло около 30 минут назад, когда местные жители услышали характерный гул работы двигателя дрона в небе — за этим последовало два громких хлопка.

В результате попытки атаки оказалась поврежден многоэтажный дом. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства взрывов уточняются.

В ночь на среду, 7 августа, в Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями правительства области и МЧС России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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