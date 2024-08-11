В российском городе прогремели взрывы

Shot: взрывы прогремели над Воронежем, сработала система ПВО

Взрывы прогремели в небе над Воронежем. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первый взрыв в российском городе был слышен около получаса назад. Второй прогремел через 10 минут. Кроме того, жители Воронежа увидели вспышку в небе. Официальные данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее МЧС предупредило жителей Воронежа об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и попросило горожан оставаться дома, а также держаться вдали от оконных проемов или перейти в комнату без окон.

До этого очевидцы сообщили о повторных взрывах в Курске. Местные жители заявили, что слышали от двух до пяти взрывов. Другие подробности неизвестны.

Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар. В результате происшествия пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

