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02:39, 11 августа 2024Россия

В российском городе прогремели взрывы

Shot: взрывы прогремели над Воронежем, сработала система ПВО
СюжетВзрыв в Воронеже

Фото: Unsplash

Взрывы прогремели в небе над Воронежем. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первый взрыв в российском городе был слышен около получаса назад. Второй прогремел через 10 минут. Кроме того, жители Воронежа увидели вспышку в небе. Официальные данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее МЧС предупредило жителей Воронежа об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и попросило горожан оставаться дома, а также держаться вдали от оконных проемов или перейти в комнату без окон.

До этого очевидцы сообщили о повторных взрывах в Курске. Местные жители заявили, что слышали от двух до пяти взрывов. Другие подробности неизвестны.

Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар. В результате происшествия пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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