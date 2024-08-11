Очевидцы сообщили о повторных взрывах в Курске

Shot: очевидцы заявили о повторных взрывах в Курске, предварительно работает ПВО

Очевидцы сообщили о повторных взрывах в Курске, передает Telegram-канал Shot. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Местные жители заявили, что слышали от двух до пяти взрывов. Другие подробности на данный момент неизвестны, официального подтверждения информации не поступало.

Ранее над Курском раздалось около десяти взрывов, средства ПВО отразили атаку со стороны Украины. Незадолго до этого в Курске объявили ракетную опасность. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом, возник пожар.