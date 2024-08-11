Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 11 августа 2024Россия

В Воронежской области за ночь сбили более 15 беспилотников

Гусев: силы ПВО за ночь сбили более 15 беспилотников в Воронежской области

Фото: Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) на территории Воронежской области за ночь сбила более 15 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, в городе были повреждены несколько частных домов, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры,а также ряд транспортных средств.

«Около 100 жителей Воронежа временно остаются без электричества», — указал он.

Ранее в результате падения осколков украинского беспилотника на территории Воронежа были повреждены административное здание и коммунальный объект. Кроме того, в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была волна». Жильцы поврежденного дома в Курске описали момент падения ракеты ВСУ

      Подполье сообщило о мощном взрыве в Краматорске после удара по местам дислокации ВСУ

      В Воронежской области за ночь сбили более 15 беспилотников

      «Попробовали там натопыриться — мы в ответ». Лукашенко пообещал лично разобраться в ситуации на границе с Украиной

      Тарасова оценила уход Баха с поста главы МОК

      Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ

      На Западе обеспокоились высказываниями Путина о США и Евросоюзе

      В США объяснили шутку Рейгана о «начале бомбардировки России»

      В Белгородской области зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак беспилотников

      В российском регионе сбили беспилотник ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше