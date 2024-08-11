В Воронежской области за ночь сбили более 15 беспилотников

Гусев: силы ПВО за ночь сбили более 15 беспилотников в Воронежской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) на территории Воронежской области за ночь сбила более 15 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, в городе были повреждены несколько частных домов, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры,а также ряд транспортных средств.

«Около 100 жителей Воронежа временно остаются без электричества», — указал он.

Ранее в результате падения осколков украинского беспилотника на территории Воронежа были повреждены административное здание и коммунальный объект. Кроме того, в регионе объявили опасность атаки беспилотников.