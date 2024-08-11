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05:56, 11 августа 2024Россия

В Воронеже обломки беспилотника упали на здание

Гусев: в результате падения обломков БПЛА в Воронеже повреждено здание

Фото: Globallookpress.com

В результате падения осколков украинского беспилотника на территории Воронежа были повреждены административное здание и коммунальный объект. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется. Как уточнил политик, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе сохраняется.

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом российском субъекте. Также в небе над Воронежем прогремели взрывы.

Была объявлена опасность атаки беспилотников.

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      Марина Совина
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