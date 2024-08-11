В Воронеже обломки беспилотника упали на здание

Гусев: в результате падения обломков БПЛА в Воронеже повреждено здание

В результате падения осколков украинского беспилотника на территории Воронежа были повреждены административное здание и коммунальный объект. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется. Как уточнил политик, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе сохраняется.

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом российском субъекте. Также в небе над Воронежем прогремели взрывы.

Была объявлена опасность атаки беспилотников.