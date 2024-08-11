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22:09, 11 августа 2024Мир

ХАМАС отложило возврат к переговорам о перемирии в Газе

Движение ХАМАС отложило возврат к переговорам о перемирии в секторе Газа

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС выступило с призывом к посредникам представить конкретный план реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обязать Израиль выполнять его, вместо того, чтобы снова садиться за стол переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Новый раунд консультаций, уверены в движении, лишь «обеспечит Израилю прикрытие для продолжения агрессии» против жителей сектора Газа.

Ранее стало известно, что новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС настроен на прекращение огня и хочет заключить соответствующее соглашение.

Тем временем президент США Джо Байден предупредил о риске региональной войны на Ближнем Востоке. Он заявил, что считает возможным прекращение огня в секторе Газа до ухода со своего поста в январе 2025 года. Кроме того, Байден напомнил, что в арсенале переговорных сторон есть его мирный план.

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      Маргарита Пименова
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