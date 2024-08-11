В США заявили о риске региональной войны на Ближнем Востоке

Байден: конфликт Израиля и ХАМАС может перерасти в региональную войну

В среднесрочной перспективе конфликт Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС может перерасти в полноценную региональную войну на Ближнем Востоке. Об этом риске заявил президент США Джо Байден, его слова приводит сайт американской телекомпании CBS.

Действующий глава государства заявил, что считает возможным прекращение огня в секторе Газа до ухода со своего поста в январе 2025 года. Кроме того, Байден напомнил, что в арсенале переговорных сторон есть его мирный план, одобренный Советом Безопасности ООН. «Он [план США по прекращению огня в секторе Газа] все еще жизнеспособен», — заверил Байден.

Он также добавил, что делает все возможное ради скорейшего перемирия на Ближнем Востоке. «Я работаю буквально каждый день — и вся моя команда — над тем, чтобы не допустить перерастания [конфликта Израиля и ХАМАС] в региональную войну», — заключил Байден.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиться скорейшего перемирия в секторе Газа и финализировать сделку по обмену всех заложников и прекращению огня в регионе. Он добавил, что разрастание конфликта до региональной войны не входит в интересы ни одной из сторон нынешнего конфликта.