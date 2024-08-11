Кадыров рассказал о полученном при уничтожении колонны ВСУ вооружении

Кадыров: бойцы заполучили трофейное вооружение при уничтожении колонны ВСУ

Российские бойцы при уничтожении колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области получили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам главы региона, судя по всему, украинские военнослужащие пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения для того, чтобы окончательно закрепиться на позиции.

«Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений. Они обладают богатым боевым опытом, навыками, современным вооружением и техникой, что позволяет им решать поставленные задачи быстро и чисто», — также написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, Кадыров раскрыл, что полк «Ахмат» совместно с бойцами 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну противника в Курской области. Он указал, что характер амуниции и вооружения доказывает причастность сил НАТО к этому диверсионному плану.