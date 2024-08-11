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11:55, 11 августа 2024Наука и техника

Китай провел испытания транспортного беспилотника собственного производства

Китай успешно испытал транспортный беспилотник собственного производства

Фото: Bai Guolong / Globallookpress.com

Китай провел первые испытания транспортного беспилотного самолета собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение этой азиатской страны.

Уточняется, что крупногабаритный двухмоторный беспилотник успешно опробовали в юго-западной провинции Сычуань. Первый испытательный полет длился около 20 минут, при этом все системы аппарата работали исправно.

Размах крыльев воздушного судна составляет 16,1 метра, а высота — 4,6 метра. Грузовой отсек достигает объема 12 кубических метров, что позволяет беспилотнику поднимать до двух тонн груза.

Отмечается, что сегодня это самый крупный беспилотный транспортный лайнер китайского производства.

Тем временем в России начали серийное производство беспилотника-тяжеловеса «Привет-82XL». Этот дрон оснащен полезной нагрузкой до 10 килограммов.

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      Мария Борисова
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