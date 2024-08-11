В России начали серийное производство беспилотника-тяжеловеса

В России стартует серийное производство БПЛА-тяжеловеса «Привет-82XL»

Серийное производство дрона-тяжеловеса самолетного типа «Привет-82XL» стартует в России, рассказали в конструкторском бюро «Око». Об этом пишет ТАСС.

Как отметили специалисты, дрон оснащен полезной нагрузкой до 10 килограммов. «В зоне спецоперации (СВО) "Привет-82XL" на данный момент не применяется, готовится запуск серийного производства дрона», — уточнили они.

По их словам, беспилотник «уже облетан, это уже действующий самолет». Эксперты добавили, что дрон-камикадзе позволит наносить неожиданные для украинской стороны удары в глубине фронта. «Позволяет наносить значительный ущерб тем целям, по которым мы работаем: пункты временной дислокации, опорные пункты и так далее», — указали они.

Ранее на выставке в Москве показали легкий разведывательный дрон «Воробей», который работает на нестандартных частотах. Аппарат, который запускают в серийное производство, уже используют в зоне проведения СВО. Дрон для разведки, корректировки и наведения называют условным аналогом квадрокоптеров Mavic, которые применяют в зоне спецоперации.