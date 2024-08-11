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09:13, 11 августа 2024Силовые структуры

МВД увеличило вознаграждение за сведения о пропавших почти 20 лет назад под Псковом детях

МВД увеличило награду за сведения о пропавших в 2007 году в Великих Луках детях

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

МВД увеличило вознаграждение за сведения о детях, пропавших в Великих Луках Псковской области почти 20 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, в январе 2007 года к трем десятилетним детям, возвращающимся из школы домой, подошел незнакомец. Он представился режиссером из Москвы. Мужчина рассказал, что ищет актеров для фильма о космосе и предложил детям пройти с ним на кинопробы.

Один из детей отказался, так как должен был идти на занятия в музыкальной школе. Двое других согласились на предложение незнакомца, больше их никто не видел. Полиция возбудила уголовное дело о похищении, за информацию о пропавших школьниках была назначена награда в размере 400 тысяч рублей. Спустя более 17 лет правоохранители продолжают их поиски, несколько дней назад вознаграждение за сведения о детях было увеличено МВД до 2 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске исчез 11-летний мальчик. Он самовольно покинул больницу. По данным МВД, ребенок нуждается в медицинской помощи.

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      Екатерина Грищенко
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