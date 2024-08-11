Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:05, 12 августа 2024Бывший СССР

На объекте Запорожской АЭС локализовали пожар

На объекте Запорожской АЭС локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пожар рядом с расположением градирен Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) локализован. Об этом заявили в официальном Telegram-канале станции.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован и угроз дальнейшего горения нет», — указано в сообщении. Отдельно подчеркивается, что обстрел не привел к нарушению условий безопасной эксплуатации станции.

Атака ВСУ на ЗАЭС произошла вечером 11 августа. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем станции. Глава региона отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара в норме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме. По ее словам, украинские власти перешли к ядерному терроризму после того, как под руководством коллективного Запада они уничтожили свою страну.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена

      В Британии рассказали о подготовке Украины к мощному удару со стороны России

      Риту Ору сняли в откровенном бикини во время отдыха с мужем

      Балицкий заявил об отсутствии опасности для Энергодара из-за пожара на Запорожской АЭС

      Бывшие россияне завоевали золото, американцы выиграли медальный зачет. Как завершилась Олимпиада-2024

      Над российским регионом уничтожили три ракеты ВСУ

      Во Франции резко раскритиковали Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС

      Австрия призвала к деэскалации после удара ВСУ по Запорожской АЭС

      Бывшую учительницу арестовали за секс с 14-летним школьником

      В Росатоме сочли атаку ВСУ на ЗАЭС ядерным терроризмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше