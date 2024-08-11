На объекте Запорожской АЭС локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ

Пожар рядом с расположением градирен Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) локализован. Об этом заявили в официальном Telegram-канале станции.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован и угроз дальнейшего горения нет», — указано в сообщении. Отдельно подчеркивается, что обстрел не привел к нарушению условий безопасной эксплуатации станции.

Атака ВСУ на ЗАЭС произошла вечером 11 августа. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем станции. Глава региона отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара в норме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме. По ее словам, украинские власти перешли к ядерному терроризму после того, как под руководством коллективного Запада они уничтожили свою страну.