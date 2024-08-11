Стало известно о ракетном ударе по учебному вертолетному центру в Кременчуге

В Кременчуге ракетным ударом поразили учебный вертолетный центр

Учебный вертолетный центр в городе Кременчуге поразили ракетным ударом. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, пишет ТАСС.

Отмечается, что ночью в воскресенье в районе железнодорожной станции Когалымская в Кременчуге был зафиксирован удар. По словам Лебедева, рядом со станцией расположена бывшая военная часть с разветвленной сетью тоннелей. Чуть дальше, добавил он, находится взлетная полоса аэродрома «Большая Кохновка», летное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотированию вертолетов.

«По словам активистов сопротивления, тоннели военной части используются для производства БПЛА. На взлетной полосе тренируются не только на вертолетах, но и запускают БПЛА самолетного типа», — рассказал Лебедев. Он указал, что позднее в этом направлении был зафиксирован второй удар. После него были перекрыты дороги и начался поквартирный обход в прилегающем микрорайоне.

Ранее Лебедев сообщил, что по пригороду Полтавы был нанесен ракетный удар по местной базе хранения боеприпасов. Уточнялось, что на пораженной базе под землей хранились ракетные и авиационные боеприпасы.

Перед этим стало известно об атаке по личному составу Вооруженных сил Украины при переброске из-под Житомира. В результате этого ранения получили множество украинских солдат.