Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 9 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

Лебедев: в Полтаве ракетный удар поразил личный состав ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ракетный удар поразил личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве при переброске из-под Житомира. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — рассказал он.

Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по селу Стецковка в Сумской области Украины. По предварительным данным, в удар мог быть нанесен по полигону ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что казаки-добровольцы помогли военнослужащим группировки войск «Днепр» отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Глава региона добавил, что российские военные сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

      В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

      Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

      Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

      Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

      44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

      Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

      Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

      Москвичам назвали срок прихода первых заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше