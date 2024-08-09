Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

Лебедев: в Полтаве ракетный удар поразил личный состав ВСУ

Ракетный удар поразил личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве при переброске из-под Житомира. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — рассказал он.

Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по селу Стецковка в Сумской области Украины. По предварительным данным, в удар мог быть нанесен по полигону ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что казаки-добровольцы помогли военнослужащим группировки войск «Днепр» отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Глава региона добавил, что российские военные сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей».