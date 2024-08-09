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11:07, 9 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о роли казаков в отражении десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Сальдо: казаки помогли отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Казаки-добровольцы помогли военнослужащим группировки войск «Днепр» отразить попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Сегодня около 04:00 наши военные и казаки-добровольцы отбили попытку украинских формирований высадиться на Кинбурнской косе. В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки, с 16 боевиками», — рассказал он.

Глава Херсонской области добавил, что российские военные сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей».

В пятницу, 9 августа, Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военных форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. По словам бойца группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Икс, часть плавательных средств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, другая часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

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      Александр Курбатов
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