В Херсонской области рассказали о роли казаков в отражении десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Сальдо: казаки помогли отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Казаки-добровольцы помогли военнослужащим группировки войск «Днепр» отразить попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Сегодня около 04:00 наши военные и казаки-добровольцы отбили попытку украинских формирований высадиться на Кинбурнской косе. В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки, с 16 боевиками», — рассказал он.

Глава Херсонской области добавил, что российские военные сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей».

В пятницу, 9 августа, Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военных форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. По словам бойца группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Икс, часть плавательных средств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, другая часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.