Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 11 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по пригороду Полтавы

В пригороде Полтавы ракетным ударом поражена база хранения боеприпасов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

По пригороду Полтавы был нанесен ракетный удар по местной базе хранения боеприпасов. Об этом заявил представитель сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что на пораженной базе под землей хранились ракетные и авиационные боеприпасы. Лебедев добавил, что атаку на ракетно-техническую базу 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка произвели в ночь на 11 августа, а взрыв был слышен в различных микрорайонах города.

Ракетный удар не стал первым по Полтавской области за последнее время. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке по личному составу Вооруженных сил Украины при переброске из-под Житомира. В результате этого ранения получили множество украинских солдат. «Прилетело очень серьезно», — утверждал он.

Кроме того, Лебедев сообщил о мощном ударе российских Вооруженных сил по селу Стецковка. Атака, по его словам, могла затронуть местный полигон ВСУ в Сумской области. В результате удара в небе можно было наблюдать зарево, заключил представитель подполья.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ зашла на территорию одного из районов Курской области

      В Британии назвали атаку ВСУ на Курскую область самым рискованным решением Зеленским

      В России рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ на Курскую область

      В Таиланде россиянин решил поплавать в бассейне на крыше и не выжил

      В Германии назвали причину размещения ракет США

      Стало известно о ракетном ударе по пригороду Полтавы

      Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области

      Овечкин посетит матч Миранчука в MLS

      В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США

      В Москве школьники угнали каршеринг, врезались в дом и сбежали с места ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше