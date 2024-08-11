В пригороде Полтавы ракетным ударом поражена база хранения боеприпасов

По пригороду Полтавы был нанесен ракетный удар по местной базе хранения боеприпасов. Об этом заявил представитель сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что на пораженной базе под землей хранились ракетные и авиационные боеприпасы. Лебедев добавил, что атаку на ракетно-техническую базу 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка произвели в ночь на 11 августа, а взрыв был слышен в различных микрорайонах города.

Ракетный удар не стал первым по Полтавской области за последнее время. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке по личному составу Вооруженных сил Украины при переброске из-под Житомира. В результате этого ранения получили множество украинских солдат. «Прилетело очень серьезно», — утверждал он.

Кроме того, Лебедев сообщил о мощном ударе российских Вооруженных сил по селу Стецковка. Атака, по его словам, могла затронуть местный полигон ВСУ в Сумской области. В результате удара в небе можно было наблюдать зарево, заключил представитель подполья.