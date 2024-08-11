Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ под Курском

Расчет «Торнадо-С» уничтожил технику и до 20 военных ВСУ в Курской области

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до 20 военных в приграничном районе Курской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные уничтожили колонну бронированной техники ВСУ в Курской области. «В результате был уничтожены пять бронеавтомобилей», — отметили в Минобороны.

Результаты поражения в месте нахождения колонны ВСУ подтвердил оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).