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00:34, 11 августа 2024Спорт

Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады-2024

Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады-2024 в Париже

Фото: GONZALO FUENTES / Reuters

В Париже завершился предпоследний день Олимпийских игр 2024 года, сборная Китая вышла в лидеры медального зачета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 47 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали шесть золотых медалей. Победы одержали тяжелоатлет Лю Хуаньхуа в весовой категории до 102 килограммов, Цао Юань, победивший в прыжках в воду с 10-метровой вышки, женская команда по настольному теннису, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье, дуэт синхронисток Ван Люи / Ван Цяньи и Ли Цянь, выступающая в боксе в весе до 75 килограммов.

Теперь в активе китайцев 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые награды. На втором месте идут американцы (38, 42, 42). Тройку сильнейших сборных замыкает Австралия (18, 18, 14).

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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