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13:50, 11 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения об установлении контроля ВСУ над всей Курской областью оказались фейком

Данные о том, что ВСУ взяли под контроль Курскую область, не подтвердились
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Распространившиеся в сети сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили контроль над территорией всей Курской области, оказались недостоверными. Ситуацию прокомментировали региональные власти.

Утверждалось, что один из украинских разведчиков выложил в открытый доступ список следующих городов, которые подвергнутся атаке ВСУ, этот список якобы размещен в сети для информирования населения.

Размещенная в комментариях ссылка якобы со списком городов — целей ВСУ, вела на закрытый канал. В настоящий момент пост удален со страницы.

Власти нескольких районов Курской области отчитались о ситуации на местах, заявив, что бои на территориях не ведутся. Так, глава Льговского района (соседствует с атакованным Суджанским) Сергей Коростелев сообщил, что обстановка стабильная, боевые действия не ведутся, торговые точки работают в штатном режиме. Мэр Льгова Алексей Клемешов, в свою очередь, написал, что полиция и Росгвардия работают на месте в усиленном режиме. Ситуация в Беловском районе пусть и напряженная, но стабильная, доложил глава района Николай Волобуев. Врио губернатора Алексей Смирнов также обратился к жителям и заявил, что в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Военкор Александр Коц между тем сообщал, что и в Коренево нет украинских военных, активно работает авиация и российская система ПВО.

Ранее уже неоднократно распространялись фейки о том, что ВСУ занимают населенные пункты Курской области. В частности, сообщалось, что украинские военные находятся в 10 километрах от Курска. Однако фото с дорожным указателем оказалось подделкой — оно было сделано в Сумской области Украины, в 108 километрах от столицы российского региона.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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