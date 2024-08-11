Советская олимпийская чемпионка умерла в возрасте 93 лет

Чемпионка Олимпиады-1952 в толкании ядра Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на странице комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга в Telegram.

«Галина Ивановна была настоящим патриотом своей страны и своего города. В эти трудные часы мы скорбим вместе с вами, наши сердца переполнены грустью», — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

Зыбина — чемпионка Олимпиады-1952 в толкании ядра. Также на ее счету серебро Игр 1956 года, бронза Олимпиады 1964-го. Кроме того, она выступала в метании копья, где становилась победителем и призером чемпионата Европы.